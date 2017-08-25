Рязанца оштрафовали за перевозку оружия

Рязанца оштрафовали за незаконную перевозку огнестрельного гладкоствольного оружия. Постановление вынес мировой судья Шацкого райсуда, сообщила его
Установлено, что ружье не было зарегистрировано в установленном порядке. В ходе заседания нарушитель признал свою вину и раскаялся. Судья признал рязанца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 20.8 КоАП РФ. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, ему назначили наказание в виде штрафа с конфискацией охотничьего оружия.
Постановление не вступило в законную силу.