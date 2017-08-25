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9:58, 25 августа 2017 100
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Рязанца оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети

Рязанца оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети

Жителя Рыбновского района приговорили к штрафу в тысячу рублей за распространение экстремистских аудиозаписей в интернете. Об этом сообщает сайт Рыбновского районного суда.

Установлено, что рязанец в соцсети «ВКонтакте» разместил аудиозаписи музыкальной группы «Коловрат» «Московские бритоголовые», «Нигер убирайся вон», «Эра правой руки», «Слава победе», «Синяя болезнь», «Я ненавижу коммунистов», «Радикальный голос», «Качай железо», «Два брата», «Россия принадлежит нам», «Кровь патриотов», «Анти-антифа», «Знак судьбы», «Слава России», которые признаны экстремистскими.

Правонарушитель вину свою полностью признал.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа с конфискацией экстремистских материалов.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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