Рязанца оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети

Жителя Рыбновского района приговорили к штрафу в тысячу рублей за распространение экстремистских аудиозаписей в интернете. Об этом сообщает
Установлено, что рязанец в соцсети «ВКонтакте» разместил аудиозаписи музыкальной группы «Коловрат» «Московские бритоголовые», «Нигер убирайся вон», «Эра правой руки», «Слава победе», «Синяя болезнь», «Я ненавижу коммунистов», «Радикальный голос», «Качай железо», «Два брата», «Россия принадлежит нам», «Кровь патриотов», «Анти-антифа», «Знак судьбы», «Слава России», которые признаны экстремистскими.
Правонарушитель вину свою полностью признал.
Суд признал рязанца виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа с конфискацией экстремистских материалов.