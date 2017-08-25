Российские художники распишут храм на территории рязанской тюрьмы

Художники из разных регионов России распишут храм на территории исправительной колонии №6 в поселке Стенькино. В настоящее время в храме продолжаются ремонтные работы, пишет газета «
Иконописцы под руководством Глеба Мамонова приехали в исправительное учреждение, чтобы расписать своды храма по канонам. Мастера ориентируются на образцы византийских фресок XIV века.
«Мы откликнулись на предложение поехать в колонию. Работая на свободе, мы могли в любое время сменить обстановку, пойти кофе попить в кафе или просто по улице погулять, чтобы немного отдохнуть. А в колонии такой возможности нет. Устаешь, конечно, от этой неволи. Но я нисколько не жалею, что мне выпала возможность потрудиться здесь и своими глазами увидеть, как живут осужденные», — рассказал иконописец из Ставропольского края Владимир Бухаров.
Фото Вероники Шелякиной/ газета «Рязанские ведомости»