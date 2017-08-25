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11:12, 25 августа 2017 145
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Российские художники распишут храм на территории рязанской тюрьмы

Российские художники распишут храм на территории рязанской тюрьмы

Художники из разных регионов России распишут храм на территории исправительной колонии №6 в поселке Стенькино. В настоящее время в храме продолжаются ремонтные работы, пишет газета «Рязанские ведомости».

Иконописцы под руководством Глеба Мамонова приехали в исправительное учреждение, чтобы расписать своды храма по канонам. Мастера ориентируются на образцы византийских фресок XIV века.

«Мы откликнулись на предложение поехать в колонию. Работая на свободе, мы могли в любое время сменить обстановку, пойти кофе попить в кафе или просто по улице погулять, чтобы немного отдохнуть. А в колонии такой возможности нет. Устаешь, конечно, от этой неволи. Но я нисколько не жалею, что мне выпала возможность потрудиться здесь и своими глазами увидеть, как живут осужденные», — рассказал иконописец из Ставропольского края Владимир Бухаров.

Фото Вероники Шелякиной/ газета «Рязанские ведомости»


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