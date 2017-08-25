Путин поручил Любимову разобраться с газификацией в рязанской деревне

Во время
Кроме того, политики обсудили жалобы, поступившие от жителей Рязанской области в ходе «Прямой линии» с главой государства, и текущее положение дел в регионе, в частности состояние дорог, транспортную доступность, расселение ветхого жилья и ситуацию в здравоохранении.
Поручил президент разобраться и с газификацией. «Вот маленькая деревенька Душкино: „Третий месяц ждем газа“, — люди пишут, это по „Прямой линии“. Обещали и тогда, в июне, и позднее. Посмотрите, что там происходит», — сказал Путин.
«Прошу не забывать о текущих делах. Этих дел много, проблем много: это состояние дорог, транспортная доступность, газификация», — добавил политик.
Фото Kremlin.ru