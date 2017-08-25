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19:53, 25 августа 2017 342
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Приставы конфисковали автомобиль-вещдок по уголовному делу в отношении рязанца

Приставы конфисковали автомобиль-вещдок по уголовному делу в отношении рязанца

Приставы конфисковали автомобиль, который оказался вещественным доказательством по уголовному делу в отношении рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ на конфискацию Lada Priora. Рязанца осудили по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 163 УК РФ за вымогательство в крупном размере, совершенное группой людей.

При вынесении приговора судья постановил изъять вещественное доказательство в пользу государства. Автомобиль передали в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Фото пресс-службы регионального УФССП


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