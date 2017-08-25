Приставы конфисковали автомобиль-вещдок по уголовному делу в отношении рязанца

Приставы конфисковали автомобиль, который оказался вещественным доказательством по уголовному делу в отношении рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ на конфискацию Lada Priora. Рязанца осудили по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 163 УК РФ за вымогательство в крупном размере, совершенное группой людей.
При вынесении приговора судья постановил изъять вещественное доказательство в пользу государства. Автомобиль передали в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
Фото пресс-службы регионального УФССП