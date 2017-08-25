Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 25 августа 2017 797
 0    0

Причин запретить «Прогулку по облакам» не было — мэрия

Причин запретить «Прогулку по облакам» не было — мэрия

Администрация Рязани не выявила причин запретить организаторам «Прогулки по облакам» провести фестиваль. Об этом RZN.info рассказали представители исполнительного органа.

«Специалисты администрации провели с организаторами разъяснительную работу, в том числе по вопросам безопасности. Оказали организационно-методическую помощь и сопровождение по всем вопросам, входящим в их компетенцию», — говорится в сообщении.

При этом горадминистрация не спонсировала и не контролировала проведение «Прогулки», а ее организаторы должны были самостоятельно договориться с представителями УМВД, МЧС и минздравом.

Напомним, в первый день фестиваля начало праздника задержали на несколько часов, а в третий его и вовсе отменили. После этого недовольные рязанцы начали писать заявления в прокуратуру, а организаторы «Неба России» заявили, что не причастны к провалу «Прогулки». Позже гостям праздника пообещали вернуть деньги, а Николай Любимов, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию надувательством.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:24, 25 августа 2017
В Рязанском радиоуниверситете сменился ректор
12:24, 25 августа 2017
Получившему цирроз печени после службы в Рязани курганцу выплатят миллионную компенсацию
11:45, 25 августа 2017
Причин запретить «Прогулку по облакам» не было — мэрия
11:44, 25 августа 2017
Хабаровские живодерки получили реальный срок. Видео
11:24, 25 августа 2017
Рязанца осудили за избиение троих знакомых
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 55 511
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 3
13:20, 24 августа 2017 31 902
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 6
12:13, 22 августа 2017 17 270
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 15 587
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
13:19, 11 августа 2017 15 234
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум