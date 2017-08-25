Администрация Рязани не выявила причин запретить организаторам «Прогулки по облакам» провести фестиваль. Об этом RZN.info рассказали представители исполнительного органа.
«Специалисты администрации провели с организаторами разъяснительную работу, в том числе по вопросам безопасности. Оказали организационно-методическую помощь и сопровождение по всем вопросам, входящим в их компетенцию», — говорится в сообщении.
При этом горадминистрация не спонсировала и не контролировала проведение «Прогулки», а ее организаторы должны были самостоятельно договориться с представителями УМВД, МЧС и минздравом.
Напомним, в первый день фестиваля начало праздника