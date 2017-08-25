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12:24, 25 августа 2017 962
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Получившему цирроз печени после службы в Рязани курганцу выплатят миллионную компенсацию

Получившему цирроз печени после службы в Рязани курганцу выплатят миллионную компенсацию

Курганский городской суд частично удовлетворил иск экс-десантника Николая Осипова, который из-за заболевания, полученного в период службы в армии в Рязани, стал инвалидом. Московская страховая компания должна выплатить молодому человеку один миллион рублей, сообщает портал URA.ru.

Как рассказала мать курганца Татьяна Осипова, иск был подан на выплату страховки по первой группе инвалидности (по закону сумма составляет более 1,7 млн рублей). Но, несмотря на показания и диагноз, медицинская комиссия присвоила молодому человеку сначала вторую группу инвалидности. Суд счел, что первая группа он получил по истечению года после службы в армии, и уменьшил размер страховки.

«Мы тогда не стали спорить с Курганской медико-социальной экспертизой, надо было спасать ребенка. Сейчас мы хотим подать в суд, нужен адвокат, разбирающийся в медицинских вопросах», — отметила Татьяна Осипова.

Также пока не известно будет ли страховая компания подавать апелляцию. Ранее страховщики оспаривали все решения в пользу Осипова, и, по мнению его защитников, делали все, чтобы затянуть тяжбу.

Напомним, Николай Осипов отслужил в парашютно-десантной роте в войсковой части в Рязани в 2013 году. Во время службы Осипов перенес несколько заболеваний. Вернувшись домой, он чуть не умер в больнице: потребовалась операция по пересадке печени, донором стала его мать. Солдату-срочнику, потерявшему здоровье в армии, по закону положена страховка. Однако, по данным источника, Минобороны от курганца отвернулось. Семья Осиповых судится с ведомством и страховой компанией уже четвертый год, им удалось доказать, что курганец потерял здоровье из-за заболеваний, перенесенных во время службы в армии.

Фото с портала URA.ru


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