Под Рязанью 16-летний вор-рецидивист обокрал дом. Об этом сообщила
63-летний рабочий из поселка Лесной сообщил в полицию, что его дом в селе Алеханово взломали и украли оттуда бензотриммер и автомобильный аккумулятор. Свидетелей преступления не оказалось.
Вскоре полицейским сообщили, что один из жителей Лесного купил с рук подержанный бензотриммер. Выяснилось, что к краже причастен 16-летний рязанец, который приехал в Алеханово на каникулы к родственникам. Ранее он был судим за хищение.
Полицейские выяснили, что аккумулятор оказался слишком тяжелым для подростка, и он оставил его недалеко от места преступления.
Похищенное изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.