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13:56, 25 августа 2017 527
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Под Рязанью 16-летний вор-рецидивист обокрал дом

Под Рязанью 16-летний вор-рецидивист обокрал дом

Фото: Pixabay.com

Под Рязанью 16-летний вор-рецидивист обокрал дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

63-летний рабочий из поселка Лесной сообщил в полицию, что его дом в селе Алеханово взломали и украли оттуда бензотриммер и автомобильный аккумулятор. Свидетелей преступления не оказалось.

Вскоре полицейским сообщили, что один из жителей Лесного купил с рук подержанный бензотриммер. Выяснилось, что к краже причастен 16-летний рязанец, который приехал в Алеханово на каникулы к родственникам. Ранее он был судим за хищение.

Полицейские выяснили, что аккумулятор оказался слишком тяжелым для подростка, и он оставил его недалеко от места преступления.

Похищенное изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.


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