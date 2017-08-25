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19:31, 25 августа 2017 254
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На фестивале «Спожинки» рязанцы смогут сесть за руль трактора и подоить корову

На фестивале «Спожинки» рязанцы смогут сесть за руль трактора и подоить корову

Фото: Pixabay.com

На фестивале «Спожинки» рязанцы смогут сесть за руль трактора и подоить корову. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Праздник урожая пройдет 9 сентября на стадионе рязанского агроуниверситета. Гостей ждут тематические площадки от каждого из районов, катание на пони, сытные ряды, концертная программа, дегустации и выставки, интерактивы, поздравления и награждения, фотозоны и конкурсы.

Программа фестиваля:

  • 9.00 — 13.00. Выставка-продажа продукции рязанских товаропроизводителей «Рязанские продукты — 2016»,
  • 9.00 — 15.00. «Сытные ряды»,
  • 9.30 — 15.00. Выступления творческих коллективов,
  • 10.00 — 12.00 Соревнование косарей,
  • 10.00 — 14.00 Тематические экскурсии по площадкам фестиваля для школьников и всех желающих,
  • 10.00 — 15.00 Основные площадки фестиваля: выставка сельскохозяйственной техники, выставка животных, выставка-конкурс «Рязанский каравай», тематическая площадка «Агромолодежь», выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2017!», фотозоны, детская площадка, катание на пони,
  • 11.00 — 11.30. Торжественное открытие фестиваля «Праздник Урожая «Спожинки», чествование передовиков уборочной кампании 2017 года, вручение наград,
  • 12.00 — 12.15. Награждение победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2017!»,
  • 12.15 — 13.00. Показательные выступления конно-спортивного клуба «Авангард»,
  • 13.30 — 14.00. Подведение итогов, награждение победителей конкурсов, наиболее активных участников и зрителей фестиваля.

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