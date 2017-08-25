На фестивале «Спожинки» рязанцы смогут сесть за руль трактора и подоить корову. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Праздник урожая пройдет 9 сентября на стадионе рязанского агроуниверситета. Гостей ждут тематические площадки от каждого из районов, катание на пони, сытные ряды, концертная программа, дегустации и выставки, интерактивы, поздравления и награждения, фотозоны и конкурсы.
Программа фестиваля:
- 9.00 — 13.00. Выставка-продажа продукции рязанских товаропроизводителей «Рязанские продукты — 2016»,
- 9.00 — 15.00. «Сытные ряды»,
- 9.30 — 15.00. Выступления творческих коллективов,
- 10.00 — 12.00 Соревнование косарей,
- 10.00 — 14.00 Тематические экскурсии по площадкам фестиваля для школьников и всех желающих,
- 10.00 — 15.00 Основные площадки фестиваля: выставка сельскохозяйственной техники, выставка животных, выставка-конкурс «Рязанский каравай», тематическая площадка «Агромолодежь», выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2017!», фотозоны, детская площадка, катание на пони,
- 11.00 — 11.30. Торжественное открытие фестиваля «Праздник Урожая «Спожинки», чествование передовиков уборочной кампании 2017 года, вручение наград,
- 12.00 — 12.15. Награждение победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2017!»,
- 12.15 — 13.00. Показательные выступления конно-спортивного клуба «Авангард»,
- 13.30 — 14.00. Подведение итогов, награждение победителей конкурсов, наиболее активных участников и зрителей фестиваля.