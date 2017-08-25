Двоим рязанцам грозит 20 лет тюрьмы за «закладки». Оперативная съемка

Двоим рязанцам грозит 20 лет тюрьмы за «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские выявили в Рязани интернет-активность, характерную для организации «закладок». Оказалось, к преступлению причастны 20-летний рязанец и его 19-летняя знакомая.
Молодого человека задержали в тот момент, когда он забирал наркотики из тайника. При досмотре его автомобиля оперативники нашли 111 пакетиков с различными веществами. Экспертиза установила, что в них находились 350 граммов растительных и синтетических наркотиков.
Рязанцы признались и раскаялись в содеянном. «Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи распространения наркотиков», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 288.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.