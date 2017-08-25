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16:16, 25 августа 2017 501
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Двоим рязанцам грозит 20 лет тюрьмы за «закладки». Оперативная съемка

Двоим рязанцам грозит 20 лет тюрьмы за «закладки». Оперативная съемка

Двоим рязанцам грозит 20 лет тюрьмы за «закладки». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выявили в Рязани интернет-активность, характерную для организации «закладок». Оказалось, к преступлению причастны 20-летний рязанец и его 19-летняя знакомая.

Молодого человека задержали в тот момент, когда он забирал наркотики из тайника. При досмотре его автомобиля оперативники нашли 111 пакетиков с различными веществами. Экспертиза установила, что в них находились 350 граммов растительных и синтетических наркотиков.

Рязанцы признались и раскаялись в содеянном. «Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи распространения наркотиков», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 288.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.


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