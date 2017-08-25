Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:08, 25 августа 2017 1 710
 0    0

В Дашково-Песочне маршрутчик проехал на «красный» и врезался в иномарку

В Дашково-Песочне маршрутчик проехал на «красный» и врезался в иномарку

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 24 августа, в Дашково-Песочне произошла авария с маршруткой №73. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что в 12:45 44-летний маршрутчик поворачивал с улицы Зубковой на улицу Советской Армии на регулируемом перекрестке. Предположительно, водитель двигался на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Daewoo под управлением 34-летнего рязанца, который ехал во встречном направлении со стороны улицы Тимакова.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутного такси — 30-летний мужчина и 50-летняя женщина, а также 36-летняя женщина и 8-летний ребенок из иномарки. С травмами их доставили в больницу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:08, 25 августа 2017
В Дашково-Песочне маршрутчик проехал на «красный» и врезался в иномарку
11:34, 25 августа 2017
На улице Лермонтова «Тойота» сбила 11-летнего велосипедиста
9:36, 25 августа 2017
В Краснодарском крае автобус упал в море, погибли 13 человек
9:14, 25 августа 2017
В Приокском «Рено» и ВАЗ «продырявили» друг друга. Фото
8:20, 25 августа 2017
Ночью в Спас-Клепиках сгорел гараж с автомобилем
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 55 511
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 3
13:20, 24 августа 2017 31 902
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 6
12:13, 22 августа 2017 17 271
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 15 587
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
13:19, 11 августа 2017 15 234
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум