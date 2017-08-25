В Дашково-Песочне маршрутчик проехал на «красный» и врезался в иномарку

В четверг, 24 августа, в Дашково-Песочне произошла авария с маршруткой №73. Об этом сообщила
Известно, что в 12:45 44-летний маршрутчик поворачивал с улицы Зубковой на улицу Советской Армии на регулируемом перекрестке. Предположительно, водитель двигался на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Daewoo под управлением 34-летнего рязанца, который ехал во встречном направлении со стороны улицы Тимакова.
В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутного такси — 30-летний мужчина и 50-летняя женщина, а также 36-летняя женщина и 8-летний ребенок из иномарки. С травмами их доставили в больницу.