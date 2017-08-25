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17:43, 25 августа 2017 292
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Афиша RZN.info рекомендует посетить цирк «Алле» и концерт «Играй, гармонь!»

Афиша RZN.info рекомендует посетить цирк «Алле» и концерт «Играй, гармонь!»

Приближаются последние выходные уходящего лета. Вместе с теплой погодой уходит и обилие культурных мероприятий. Однако рязанцам все же будет чем заняться в этот уикэнд.

Продолжает работу выставка «Вилли Мельников — Мое место Рязанято». 27 августа в цирке-шапито «Алле» рязанцы увидят выступления тибетских яков и дикобразов. 26 августа в Театре кукол состоится спектакль «Теремок» по сказке Маршака, а вечером в воскресенье на площади Победы состоится концерт клуба «Играй, гармонь!».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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