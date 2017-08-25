Афиша RZN.info рекомендует посетить цирк «Алле» и концерт «Играй, гармонь!»

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Приближаются последние выходные уходящего лета. Вместе с теплой погодой уходит и обилие культурных мероприятий. Однако рязанцам все же будет чем заняться в этот уикэнд.
Продолжает работу выставка «Вилли Мельников — Мое место Рязанято». 27 августа в цирке-шапито «Алле» рязанцы увидят выступления тибетских яков и дикобразов. 26 августа в Театре кукол состоится спектакль «Теремок» по сказке Маршака, а вечером в воскресенье на площади Победы состоится концерт клуба «Играй, гармонь!».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».