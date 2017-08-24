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23:32, 24 августа 2017 295
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Жители села в Спасском районе пожаловались на опасный для жизни проезд под мостом

Жители села в Спасском районе пожаловались на опасный для жизни проезд под мостом

Жители села Огородниково Спасского района пожаловались на опасный для жизни проезд под мостом. Об этом говорится в пресс-релизе ОНФ, к активистам которого люди обратились за помощью.

Участок автодороги, о котором идет речь, находится под железнодорожным мостом через реку Истье в районе станции Перевлес. Дорога под мостом сужена, имеет резкий изгиб, при этом не имеет освещения. Это место ежедневно проезжает и школьный автобус, который собирает детей из трех окрестных сел.

Пешеходы, в том числе мамы с колясками, вынуждены проходить под мостом по проезжей части, так как бордюры там отсутствуют. Водители, не знающие особенностей данного участка, зачастую проезжают под мостом, фактически не снижая скорости.

По словам жителей села, на данном участке уже неоднократно случались ДТП, и в одном из них погиб местный житель. Активисты ОНФ подготовили направили запросы в министерство транспорта и автомобильных дорог области, а также в Московско-Рязанское отделение МЖД, на балансе которого данный участок расположен.

«На сегодняшний день после наших обращений там были установлены только знаки, запрещающие обгон, обозначающие „опасный поворот“ и ограничение скорости 40 км/ч. Мы просили органы власти оснастить данный участок лежачими полицейскими, освещением и дорожкой для пешеходов, так как мост разделяет населенный пункт на 2 части, и в данном месте оживленное движение», — сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Сергей Тарасов.

По мнению члена регионального штаба ОНФ Александра Шишкова, необходимо привлечь внимание властей к обустройству дорог в сельской местности и обратить повышенное внимание к дорогам, где передвигаются школьные автобус.

«Работы по приведению дороги в селе Огородниково в безопасное состояние не требуют больших затрат, однако они существенно смогут снизить опасность движения в этом проблемном месте, что особенно важно, ведь речь идет о безопасности детей. Данный участок необходимо дооборудовать лежачими полицейскими, освещением, дорожкой для пешеходов. Установка знаков, это только первый шаг в решении данной проблемы», — отметил он.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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