Во время визита Путина в Рязани откроют новое производство кожи и меха

В четверг, 24 августа, в Рязани откроют новое производство кожи и меха из овечьих шкур. Инвестпроект запустят на АО «Русская Кожа»,
Новая производственная линия позволит перерабатывать до трех тысяч шкур ежедневно и изготавливать меховые подкладки для обуви, изделия для полирования кузовов машин, а также мех (double face) для одежды и обуви. Проект оценили в 160 миллионов рублей.
В церемонии открытия примут участие министр промышленности России Денис Мантуров и врио рязанского губернатора Николай Любимов.