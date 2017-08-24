Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:28, 24 августа 2017 2 023
 0    0

Во время визита Путина в Рязани откроют новое производство кожи и меха

Во время визита Путина в Рязани откроют новое производство кожи и меха

В четверг, 24 августа, в Рязани откроют новое производство кожи и меха из овечьих шкур. Инвестпроект запустят на АО «Русская Кожа», сообщил сайт правительства региона. Ранее сообщалось, что в этот день предприятие посетит Владимир Путин.

Новая производственная линия позволит перерабатывать до трех тысяч шкур ежедневно и изготавливать меховые подкладки для обуви, изделия для полирования кузовов машин, а также мех (double face) для одежды и обуви. Проект оценили в 160 миллионов рублей.

В церемонии открытия примут участие министр промышленности России Денис Мантуров и врио рязанского губернатора Николай Любимов.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
11:28, 24 августа 2017
Во время визита Путина в Рязани откроют новое производство кожи и меха
20:42, 23 августа 2017
Суд постановил взыскать с АФК «Система» 136 миллиардов в пользу «Роснефти»
14:56, 23 августа 2017
IT сюда. Любимов решил реорганизовать бизнес-инкубатор
13:04, 23 августа 2017
Рязанская область хочет выручить 30 миллионов за бывшую больницу
12:04, 23 августа 2017
Рязанцы стали одалживать у банков на четверть больше — ЦБ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 37 046
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
12:13, 22 августа 2017 15 146
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 12
13:26, 21 августа 2017 14 665
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
13:19, 11 августа 2017 14 441
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
20:10, 13 августа 2017 14 159
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум