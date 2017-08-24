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8:51, 24 августа 2017 402
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В шацком селе сгорела машина

В шацком селе сгорела машина

В селе Казачья Слобода Шацкого района сгорела машина. Информация о возгорании поступила в среду, 23 августа, в 23:19, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание тушили трое пожарных на одном автомобиле.

Никто не пострадал.

Причину пожара и ущерб устанавливают.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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