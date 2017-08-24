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17:30, 24 августа 2017 420
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В Рязани отремонтировали еще две улицы

В Рязани отремонтировали еще две улицы

В Рязани отремонтировали еще две улицы — Высоковольтную и Большую. Об этом в четверг, 24 августа, сообщил сайт администрации города.

До этого работы завершили на 14 участках улиц Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, 6-ой Линии, 10-ой Линии, проезде Речников, а также на участках от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, на Бирюзова от улицы Станкозаводской до улицы Интернациональной, Первомайском проспекте.

Сейчас идет ремонт на улицах Урицкого, Юннатов, Радищева, Полевой, Полонского, Братиславской, Вокзальной, Мервинской и 7-м Мервинском проезде, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе. Дороги обустраивают на улицах Разина, Трудовой, Северном и Южном переулках, Старообрядческом проезде. По нечетной стороне улицы Советской Армии сейчас наносят дорожную разметку.

Также с 21 по 23 августа заделали ямы на 50 квадратных метрах улицы Промышленной.


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