В МВД рассказали, где наряды ДПС будут дежурить вне стационарных постов. Они начнут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети, рассказали в пресс-центре МВД агентству «
«Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — сказал собеседник агентства.
Наряды ДПС получили такое право после принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Он вступит в силу после регистрации в Минюсте.
Также новый регламент предусматривает ряд норм, которые «позволят обеспечить надлежащий уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления». В частности, документ затрагивает порядок административных процедур в зоне обзора видеокамер или носимых видеорегистраторов.