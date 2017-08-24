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22:14, 24 августа 2017 843
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В МВД рассказали, где наряды ДПС будут дежурить вне стационарных постов 1

В МВД рассказали, где наряды ДПС будут дежурить вне стационарных постов

В МВД рассказали, где наряды ДПС будут дежурить вне стационарных постов. Они начнут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети, рассказали в пресс-центре МВД агентству «РИА Новости».

«Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — сказал собеседник агентства.

Наряды ДПС получили такое право после принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Он вступит в силу после регистрации в Минюсте.

Также новый регламент предусматривает ряд норм, которые «позволят обеспечить надлежащий уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления». В частности, документ затрагивает порядок административных процедур в зоне обзора видеокамер или носимых видеорегистраторов.


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