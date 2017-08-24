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11:49, 24 августа 2017 1 168
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В четверг на Михайловском шоссе отключили холодную воду

В четверг на Михайловском шоссе отключили холодную воду

В четверг, 24 августа, на Михайловском шоссе отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта до 16:00 воды не будет в домах №№250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7, 250 (центральный тепловой пункт).


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