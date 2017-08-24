Суд оставил без изменений приговор застрелившему соперника скопинцу

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор скопинцу, застрелившему соперника из самодельного пистолета. Об этом
Вечером 28 мая прошлого года в селе Рождествено Скопинского района осужденный вместе с сожительницей, ее сыном и приятелем пили спиртное. Между мужчинами возник конфликт из-за ревности: злоумышленник узнал, что его знакомый раньше встречался с его подругой. Тогда скопинец взял из сарая самодельный пистолет и в коридоре дома
Скопинский районный суд признал мужчину виновным в преступлении, совершенном по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу потерпевшего и оставил приговор без изменений.