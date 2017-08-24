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10:51, 24 августа 2017 188
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Суд оставил без изменений приговор застрелившему соперника скопинцу

Суд оставил без изменений приговор застрелившему соперника скопинцу

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор скопинцу, застрелившему соперника из самодельного пистолета. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.

Вечером 28 мая прошлого года в селе Рождествено Скопинского района осужденный вместе с сожительницей, ее сыном и приятелем пили спиртное. Между мужчинами возник конфликт из-за ревности: злоумышленник узнал, что его знакомый раньше встречался с его подругой. Тогда скопинец взял из сарая самодельный пистолет и в коридоре дома выстрелил сопернику в затылок. Потерпевший скончался на месте.

Скопинский районный суд признал мужчину виновным в преступлении, совершенном по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу потерпевшего и оставил приговор без изменений.


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