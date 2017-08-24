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18:08, 24 августа 2017 205
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Рязанские бизнесмены стали ответственнее гасить кредиты — ЦБ

Рязанские бизнесмены стали ответственнее гасить кредиты — ЦБ

Рязанские юрлица и индивидуальные предприниматели стали более дисциплинированными заемщиками. Такие данные распространило региональное управление Центробанка в четверг, 24 августа. Согласно им, доля просроченных кредитов сократилась с 10,7% в первом полугодии прошлого года до 9,3% в аналогичном периоде текущего. Сумма просроченной задолженности снизилась на 11,6% и составила 8,2 млрд.

За шесть месяцев ИП и организации заняли у банков 45,9 млрд рублей — на 29,1% больше чем годом раньше. Наибольшую сумму получили обрабатывающие (14,8 млрд), торговые (12,6 млрд) и сельскохозяйственные (6,1 млрд) предприятия. Малый и средний бизнес взял кредитов на 20,3 млрд рублей, рост — 16%.


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