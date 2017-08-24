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19:48, 24 августа 2017 295
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«Рязань, я люблю тебя!». На выставке в Константинове представили работы современных художников

«Рязань, я люблю тебя!». На выставке в Константинове представили работы современных художников

На выставке арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!» в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове представили более 20 работ современных художников. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.

Экспозиция включает полотна рязанских художников Максимильяна Преснякова, Владислава Ефремова, Алексея Акиндинова, Татьяны Пивоваровой, Светланы Ильиной, Андрея Миронова, Андрея и Елены Подгорных, а также живописцев из Екатеринбурга Александра Выгалова и из Санкт-Петербурга Алексея Сергиенко, оба они посвятили свои полотна Сергею Есенину.

В рамках открытия выставки состоялась премьера одной из картин диптиха, написанного художником-орнаменталистом Алексеем Акиндиновым и посвящённого К.Э. Циолковскому. Продолжил праздник музыкально-поэтический концерт, в котором приняли участие друзья проекта: вокалисты Элла Хрусталева и Павел Быков, концертмейстер Александр Блок, поэты Константин Паскаль и Максим Лаврентьев.

Выставка продолжит свою работу до 18 сентября.


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