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16:16, 24 августа 2017 1 757
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Первый канал показал сюжет о визите Путина в Рязань. Видео 2

Первый канал показал сюжет о визите Путина в Рязань. Видео

Первый канал показал сюжет о визите Владимира Путина в Рязань. В нем рассказывается о посещении главой государства кожзавода и совещании по развитию легкой промышленности.

Напомним, глава президент прибыл в областной центр около полудня в четверг, 24 августа.


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