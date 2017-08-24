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18:46, 24 августа 2017 136
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«Очень легкие и удобные». В Рязани Путин оценил отечественные детские туфельки. Видео

«Очень легкие и удобные». В Рязани Путин оценил отечественные детские туфельки. Видео

В Рязани Путина познакомили с моделями отечественной детской обуви и школьной формы. Об этом в своем твиттере сообщил спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Во время посещения кожзавода президент России подошел к стенду производителя детской обуви. Глава государства подержал в руках несколько моделей и сравнил их. «Очень легкие и удобные», — оценил Путин одну из них. Президент также ознакомился со школьной формой, представленной на другом стенде.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Рязань около полудня в четверг, 24 августа. Он посетил крупнейший в стране кожзавод и провел совещание по развитию легкой промышленности.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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