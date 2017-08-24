«Очень легкие и удобные». В Рязани Путин оценил отечественные детские туфельки. Видео

В Рязани Путина познакомили с моделями отечественной детской обуви и школьной формы. Об этом в своем
Во время посещения кожзавода президент России подошел к стенду производителя детской обуви. Глава государства подержал в руках несколько моделей и сравнил их. «Очень легкие и удобные», — оценил Путин одну из них. Президент также ознакомился со школьной формой, представленной на другом стенде.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Рязань около полудня в четверг, 24 августа. Он посетил крупнейший в стране кожзавод и провел совещание по развитию легкой промышленности.
"Очень легкие и удобные": Путин сравнил отечественные детские туфельки pic.twitter.com/x1sp5V65b5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2017 г.
Оценил детский школьный костюм: Путин на выставке продукции отечественной легкой промышленности pic.twitter.com/Zs1fW60Vw4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2017 г.