На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Терминатор 2: Судный день» в 3D и «Малыш на драйве»

В последний уикенд уходящего лета на экраны рязанских кинотеатров выйдут пять новых лент и фильм, 26 лет назад ставший классикой фантастического боевика. Терминатор 2: Судный день предстанет перед зрителями в обновленной версии — в формате 3D.
Еще одна яркая премьера этой недели — криминальный боевик Эдгара Райта «Малыш на драйве», главные роли в котором исполнили Энсел Элгорт, Кевин Спейси и Джейми Фокс.
Рязанцы также увидят мелодрамму «Тюльпанная лихорадка», мультфильм «Реальная белка 2», комедию «Мистер Штайн идет в онлайн», а жанр ужасов представит «Оно приходит ночью».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «