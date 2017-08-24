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16:11, 24 августа 2017 806
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Терминатор 2: Судный день» в 3D и «Малыш на драйве»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Терминатор 2: Судный день» в 3D и «Малыш на драйве»

В последний уикенд уходящего лета на экраны рязанских кинотеатров выйдут пять новых лент и фильм, 26 лет назад ставший классикой фантастического боевика. Терминатор 2: Судный день предстанет перед зрителями в обновленной версии — в формате 3D.

Еще одна яркая премьера этой недели — криминальный боевик Эдгара Райта «Малыш на драйве», главные роли в котором исполнили Энсел Элгорт, Кевин Спейси и Джейми Фокс.

Рязанцы также увидят мелодрамму «Тюльпанная лихорадка», мультфильм «Реальная белка 2», комедию «Мистер Штайн идет в онлайн», а жанр ужасов представит «Оно приходит ночью».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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