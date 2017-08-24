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10:26, 24 августа 2017 195

МТС запустит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС запустит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС запускает услугу кэшбэка при покупке ряда смартфонов в розничных салонах Рязанской области и онлайн-магазине МТС. Оператор вернет до 30 процентов стоимости гаджета на Кошелек МТС Деньги. Эти средства можно будет использовать не только для пополнения баланса телефона, но и для оплаты других услуг.

В акции участвует широкий ряд моделей смартфонов, в том числе флагманских: Apple iPhone 7, Huawei Nova 2/2+, МТС Smart Race, Xiaomi, Samsung, LG, Honor. Возврат средств осуществляется на счет Кошелька МТС Деньги. В момент продажи вас попросят указать мобильный номер абонента (он является идентификатором Кошелька МТС Деньги), на который средства будут начислены сразу после покупки.

«МТС продолжает развивать свои финансовые сервисы и активно интегрирует их в остальные сферы своей операционной деятельности. Мы продолжаем придерживаться политики лучших цен на передовые модели смартфонов и хотим, чтобы абоненты извлекали максимальную пользу и удовольствие от их использования. Уверены, что кэшбэк в размере от пяти до 30 процентов от стоимости устройства станет приятным бонусом к покупке — тем более, что он действует не только для абонентов МТС, но и клиентов других операторов," - прокомментировал генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин.

Кэшбэк будет доступен даже тем, кто никогда не пользовался Кошельком МТС Деньги

Кэшбэк будет доступен даже тем, кто никогда не пользовался Кошельком МТС Деньги. В этом случае нужно будет cкачать мобильное приложение «МТС Деньги» из магазинов Google Play или App Store или авторизоваться на сайте «МТС Деньги». Потратить эти деньги можно не только на оплату сотовой связи, но и на другие услуги, доступные через сервис Кошелька: ЖКХ, домашний интернет и ТВ, парковка, онлайн-игры и многое другое.

Напомним, что Кошелек МТС Деньги — это сервис для платежей и переводов. В нем хранятся платежные инструменты: банковские карты, электронные денежные средства «Мой Кошелек», а для абонентов МТС также лицевой счет клиента. Сервис позволяет пользоваться полным спектром финансовых услуг, необходимых в повседневной жизни: переводить денежные средства, пополнять мобильный телефон, оплачивать услуги и счета, погашать кредиты и многое другое.


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