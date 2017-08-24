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15:40, 24 августа 2017 421
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Любимов отчитался Путину о помощи дольщикам

Любимов отчитался Путину о помощи дольщикам

Врио рязанского губернатора Николай Любимов рассказал Владимиру Путину о решении проблем обманутых дольщиков в регионе. «У нас на контроле 2 987 договоров. По двум третям у нас уже есть уверенность, что строительство завершится, по остальным ведется работа. Люди это увидели, поверили [нам]", — сказал он на личной встрече с президентом во время визита того в Рязань в четверг, 24 августа.

Любимов напомнил Путину, что тот при назначении в феврале просил его сделать в Рязани «как в Калуге» в части инвестиций, и заметил: «Надо делать лучше». Он рассказал президенту о недавно заключенных инвестиционных соглашениях с промышленниками и аграриями.

Также врио губернатора выразил уверенность, что в Рязанской области удастся внедрить цифровую экономику благодаря наличию подходящих кадров. По его мнению, региону нужно попасть в профильную федеральную программу.


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