«Дорога в школу». Чиновники и полиция запустили в Рязани акцию против прогулов

Полиция и чиновники запустили акцию «Дорога в школу». Об этом сообщил
Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования и молодежной политики совместно с сотрудниками областного УМВД проведут рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении; семьям подростков, состоящих на учете в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.
Они также будут выявлять «незанятых» и «необучающихся» детей и возвращать их к занятиям в школах. Отметим, что в прошлом году за первую неделю сентября из школьников, состоящих на профилактическом учете, члены комиссии выявили 21 подростка, не приступившего к занятиям.