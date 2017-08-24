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20:46, 24 августа 2017 361
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«Дорога в школу». Чиновники и полиция запустили в Рязани акцию против прогулов 1

«Дорога в школу». Чиновники и полиция запустили в Рязани акцию против прогулов

Полиция и чиновники запустили акцию «Дорога в школу». Об этом сообщил сайт администрации Рязани

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования и молодежной политики совместно с сотрудниками областного УМВД проведут рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении; семьям подростков, состоящих на учете в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.

Они также будут выявлять «незанятых» и «необучающихся» детей и возвращать их к занятиям в школах. Отметим, что в прошлом году за первую неделю сентября из школьников, состоящих на профилактическом учете, члены комиссии выявили 21 подростка, не приступившего к занятиям.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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