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16:23, 24 августа 2017 530
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Более четырех тысяч рязанцев оштрафовали за нарушения на платных парковках

Более четырех тысяч рязанцев оштрафовали за нарушения на платных парковках

С начала июля более четырех тысяч рязанцев оштрафовали за нарушения на платных парковках. Об этом сообщил сайт администрации города.

Нарушения фиксировали при помощи специального оборудования, которым оснастили машины и пешие патрули.

В будние дни платные парковки работают с 8:00 до 18:00. В выходные и праздники плату за стояку не берут.

Оплатить время нахождения на парковке или высадить пассажиров нужно за первые 15 минут. Сделать это можно через паркомат банковской картой, при помощи сообщения на короткий номер 9878, через web-портал «rzn-parking.ru», а также через мобильное приложение «Парковки Рязани».

Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей.


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