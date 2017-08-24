Арест Трушкина продлили еще на месяц

В четверг, 24 августа, Советский районный суд Рязани продлил арест Владимира Трушкина еще на месяц. Экс-зампред областного правительства пробудет под стражей до 27 сентября. Об этом
О продлении ареста ходатайствовал и.о.руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону. Он мотивировал это тем, что срок содержания Трушкина под стражей не является достаточным для окончания расследования: еще не готовы заключения по экспертизам, нет ответов на запросы. Следствие также считает, что, находясь на свободе, экс-зампред рязанского правительства может скрыться от суда, уничтожить доказательства или станет угрожать свидетелям.
Адвокат Трушкина возражал против продления ареста. Он просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста.
Постановление могут обжаловать в Рязанский областной суд в течение трех дней.
Напомним, по информации следствия, Трушкин
Трушкин