Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:59, 24 августа 2017 927
 0    0

Арест Трушкина продлили еще на месяц

Арест Трушкина продлили еще на месяц

В четверг, 24 августа, Советский районный суд Рязани продлил арест Владимира Трушкина еще на месяц. Экс-зампред областного правительства пробудет под стражей до 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба суда.

О продлении ареста ходатайствовал и.о.руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону. Он мотивировал это тем, что срок содержания Трушкина под стражей не является достаточным для окончания расследования: еще не готовы заключения по экспертизам, нет ответов на запросы. Следствие также считает, что, находясь на свободе, экс-зампред рязанского правительства может скрыться от суда, уничтожить доказательства или станет угрожать свидетелям.

Адвокат Трушкина возражал против продления ареста. Он просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Постановление могут обжаловать в Рязанский областной суд в течение трех дней.

Напомним, по информации следствия, Трушкин получил в июле 2015 года в своем служебном кабинете взятку в значительном размере на сумму 80 тысяч рублей от руководителя одной из рязанских строительных организаций.

Трушкин признал свою вину.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:07, 24 августа 2017
Российская армия получит 100 танков «Армата» к 2020 году
15:59, 24 августа 2017
Арест Трушкина продлили еще на месяц
15:35, 24 августа 2017
Путин пожаловался на касимовскую больницу 1
15:24, 24 августа 2017
На улице Островского в Рязани провалился асфальт. Фото
15:07, 24 августа 2017
Жильцы сгоревших в Касимове домов получили первые выплаты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 42 051
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 1
18:12, 10 августа 2017 37 386
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
13:20, 24 августа 2017 26 092
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 3
12:13, 22 августа 2017 15 812
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 12
13:26, 21 августа 2017 14 900
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум