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16:15, 23 августа 2017 582
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За пять дней рязанские полицейские выявили 170 мигрантов-нарушителей. Видео

За пять дней рязанские полицейские выявили 170 мигрантов-нарушителей. Видео

За пять дней рязанские полицейские выявили 170 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители провели более сотни проверок. 65 иностранцев привлекут к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), 44 — по статье 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан). Еще 27 иностранцев накажут за незаконное осуществление трудовой деятельности, а 31 человека — за незаконное привлечение к труду иностранцев.

Также полицейские пресекли незаконную продажу спиртного, торговлю алкоголем без лицензии и сбыт контрафактной продукции.


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