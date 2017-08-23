За пять дней рязанские полицейские выявили 170 мигрантов-нарушителей. Видео

За пять дней рязанские полицейские выявили 170 мигрантов-нарушителей. Об этом
Правоохранители провели более сотни проверок. 65 иностранцев привлекут к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), 44 — по статье 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан). Еще 27 иностранцев накажут за незаконное осуществление трудовой деятельности, а 31 человека — за незаконное привлечение к труду иностранцев.
Также полицейские пресекли незаконную продажу спиртного, торговлю алкоголем без лицензии и сбыт контрафактной продукции.