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10:27, 23 августа 2017 807
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Выпускников Сасовского летного училища могут лишить лицензии — СМИ

Выпускников Сасовского летного училища могут лишить лицензии — СМИ

Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006—2016 годы. Эта инициатива может лишить лицензии выпускников частных и государственных училищ, в числе которых Сасовское летное училище. Об этом в среду. 23 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, лицензии могут лишить около пяти тысяч российских пилотов.

Сейчас в России работают две схемы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием. Начальную подготовку в основном ведут шесть государственных заведений. По окончании выпускникам выдают свидетельства коммерческого пилота. Частные училища по большей части занимаются профессиональной переподготовкой, но также могут и учить пилотов с нуля.

В 2016 году в летные образовательные заведения Росавиации поступили 805 человек, из них 325 — в вузы, 480 — в училища, а выпуск составил 735 человек, из которых 314 окончили вузы, а 421 — училища.

Отмечается, что за несколько лет аннулировали около 400 лицензий пилотов.


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