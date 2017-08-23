Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006—2016 годы. Эта инициатива может лишить лицензии выпускников частных и государственных училищ, в числе которых Сасовское летное училище. Об этом в среду. 23 августа, пишет газета «
По данным издания, лицензии могут лишить около пяти тысяч российских пилотов.
Сейчас в России работают две схемы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием. Начальную подготовку в основном ведут шесть государственных заведений. По окончании выпускникам выдают свидетельства коммерческого пилота. Частные училища по большей части занимаются профессиональной переподготовкой, но также могут и учить пилотов с нуля.
В 2016 году в летные образовательные заведения Росавиации поступили 805 человек, из них 325 — в вузы, 480 — в училища, а выпуск составил 735 человек, из которых 314 окончили вузы, а 421 — училища.
Отмечается, что за несколько лет аннулировали около 400 лицензий пилотов.