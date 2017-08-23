В Шилове ночью сгорела машина

Во вторник, 22 августа, в поселке Шилово сгорела машина. Об этом
Информация о возгорании поступила в 22:52. На место выезжали трое пожарных.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб выясняют.
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Во вторник, 22 августа, в поселке Шилово сгорела машина. Об этом
Информация о возгорании поступила в 22:52. На место выезжали трое пожарных.
Никто не пострадал.
Причину возгорания и ущерб выясняют.
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