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12:42, 23 августа 2017 511
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В Рязанской области продолжили дешеветь овощи. Мониторинг цен

В Рязанской области продолжили дешеветь овощи. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области вновь заметно подешевели овощи. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 21 августа, RZN.info предоставил Рязаньстат.

Согласно им, стоимость моркови опустилась на 13% (до 27,37 рубля за кг), лука— на 11,3% (до 26,67 рубля за кг), картофеля — на 8% (до 21,61 рубля за кг), помидоров — на 7,9% (до 69,30 рубля за кг), капусты — на 6,5% (до 17,56 рубля за кг).

Больше всего подорожали огурцы (+2,6%, до 63,95 рубля за кг), сыр (+0,7%, до 427,30 рубля за кг), сосиски и сардельки (+0,6%, до 269,37 рубля за кг).

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости какого-либо из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • баранину — 314,69 рубля за кг;
  • сосиски и сардельки;
  • пастеризованное молоко — 39,50 рубля за л;
  • стерилизованное молоко — 57,99 рубля за л;
  • сливочное масло — 421,59 рубля за кг;
  • маргарин — 96,36 рубля за кг;
  • творог — 223,74 рубля за кг;
  • морковь;
  • печенье — 108,67 рубля за кг;
  • карамель — 193,31 рубля за кг.

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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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