В Рязанской области продолжили дешеветь овощи. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области вновь заметно подешевели овощи. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 21 августа, RZN.info предоставил Рязаньстат.
Согласно им, стоимость моркови опустилась на 13% (до 27,37 рубля за кг), лука— на 11,3% (до 26,67 рубля за кг), картофеля — на 8% (до 21,61 рубля за кг), помидоров — на 7,9% (до 69,30 рубля за кг), капусты — на 6,5% (до 17,56 рубля за кг).
Больше всего подорожали огурцы (+2,6%, до 63,95 рубля за кг), сыр (+0,7%, до 427,30 рубля за кг), сосиски и сардельки (+0,6%, до 269,37 рубля за кг).
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости какого-либо из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- баранину — 314,69 рубля за кг;
- сосиски и сардельки;
- пастеризованное молоко — 39,50 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 57,99 рубля за л;
- сливочное масло — 421,59 рубля за кг;
- маргарин — 96,36 рубля за кг;
- творог — 223,74 рубля за кг;
- морковь;
- печенье — 108,67 рубля за кг;
- карамель — 193,31 рубля за кг.