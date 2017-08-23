В Рязани вспомнили участников Курской битвы. Фото

В Рязани почтили память погибших в Курской битве. В среду, 23 августа, больше ста человек возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Церемонии предшествовала минута молчания.
На площадь пришли ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, в том числе мэр Олег Булеков и замглавы города Лариса Максимова, неравнодушные рязанцы.
Битва на Курской дуге, после которой инициатива окончательно перешла к советским войскам, завершилась 23 августа 1943 года.
По данным мэрии, в Рязани живут 33 ее участника.