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10:47, 23 августа 2017 298
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В Рязани вспомнили участников Курской битвы. Фото

В Рязани вспомнили участников Курской битвы. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани почтили память погибших в Курской битве. В среду, 23 августа, больше ста человек возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Церемонии предшествовала минута молчания.

На площадь пришли ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, в том числе мэр Олег Булеков и замглавы города Лариса Максимова, неравнодушные рязанцы.

Битва на Курской дуге, после которой инициатива окончательно перешла к советским войскам, завершилась 23 августа 1943 года.

По данным мэрии, в Рязани живут 33 ее участника.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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5 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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