Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:25, 23 августа 2017 240

В Рязани открылась фотовыставка Николая Середы

В Рязани открылась фотовыставка Николая Середы

В главном офисе Прио-Внешторгбанка открылась выставка фотохудожника Николая Середы «Северные миниатюры». Эти кадры он сделал во время поездки по берегам Баренцева и Белого морей, а также по северным островам.

«В краях, где найдены эти миниатюры, совершенно безлюдно, так что природа создавала их исключительно для себя, просто так, «из любви к искусству», — рассказывает о своих фотонаходках мастер.

Хотя Николай Середа более 40 лет занимается спортивным туризмом, природа — не единственная тема его творчества. Автор занял второе место на всероссийском фотоконкурсе «Семейный альбом», а также первым среди рязанцев получил звание художника Международной федерации фотоискусства AFIAP. На прошлой неделе он отпраздновал 60-летий юбилей.

Выставку «Северные миниатюры» могут посмотреть посетители Прио-Внешторгбанка и все желающие в рабочие дни, с 9:30 до 17:30 на втором этаже главного офиса по адресу: улица Есенина. Вход свободный.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
15:25, 23 августа 2017
В Рязани открылась фотовыставка Николая Середы
17:00, 20 августа 2017
Рязанец сыграл в сериале «Отель Элеон»
18:36, 18 августа 2017
В Рязани перенесли проведение недели высокой моды
9:57, 15 августа 2017
Строительство Центра Тарковского в Мясном может начаться в 2018 году — Любимов 2
14:24, 14 августа 2017
В Рязани откроется выставка памяти фотографа Виктора Агеева
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 242
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:10, 13 августа 2017 13 792
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 850
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
13:26, 21 августа 2017 13 579
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
12:13, 22 августа 2017 13 091
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 10
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум