В Рязани открылась фотовыставка Николая Середы

В главном офисе Прио-Внешторгбанка открылась выставка фотохудожника Николая Середы «Северные миниатюры». Эти кадры он сделал во время поездки по берегам Баренцева и Белого морей, а также по северным островам.
«В краях, где найдены эти миниатюры, совершенно безлюдно, так что природа создавала их исключительно для себя, просто так, «из любви к искусству», — рассказывает о своих фотонаходках мастер.
Хотя Николай Середа более 40 лет занимается спортивным туризмом, природа — не единственная тема его творчества. Автор занял второе место на всероссийском фотоконкурсе «Семейный альбом», а также первым среди рязанцев получил звание художника Международной федерации фотоискусства AFIAP. На прошлой неделе он отпраздновал 60-летий юбилей.
Выставку «Северные миниатюры» могут посмотреть посетители Прио-Внешторгбанка и все желающие в рабочие дни, с 9:30 до 17:30 на втором этаже главного офиса по адресу: улица Есенина. Вход свободный.