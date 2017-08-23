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15:16, 23 августа 2017 211

В Рязани объявили старт продаж третьей очереди ЖК «Grand Comfort»

В Рязани объявили старт продаж третьей очереди ЖК «Grand Comfort»

Строительная компания «Зеленый сад» объявила старт продаж третьей очереди жилого комплекса «Grand Comfort». Для первых десяти покупателей действует специальное предложение:

  • 1-комнатная квартира — 1 миллион 450 тысяч рублей;
  • 2-комнатная квартира — 2 миллиона 20 тысяч рублей;
  • 3-комнатная квартира — 2 миллиона 550 тысяч рублей.

«Grand Comfort» — жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Рязани в районе Дашково-Песочня, по строительному адресу: улица Новоселов, дом № 47. Комплекс состоит из трех многоэтажных двухсекционных домов, высотой 19 и 24 этажа. Строительство ведется по монолитно-каркасной технологии с внешними стенами из поризованных термоэффективных блоков и утеплением базальтовой ватой, которая обеспечивает отличную прочность и высокие показатели тепло- и шумоизоляции.

Также в квартирах предусмотрено индивидуальное отопление и остекление теплосберегающими окнами Guardian ClimaGuard.

В квартирах предусмотрено индивидуальное отопление и остекление теплосберегающими окнами

Комплекс оснащается современными системами безопасности по классу «Антитеррор». Доступ жителей в подъезды будет осуществляться по отпечаткам пальцев, а въезд автомобилей на территорию комплекса — через распознавание номерного знака. Входные группы будут оборудованы детекторами взрывчатых веществ. Лифтовые холлы, подземный паркинг и квартиры будут оснащены тревожными кнопками, позволяющими одним нажатием вызвать охрану.

Квартиры оборудуют датчиками, перекрывающими подачу газа в случае утечки. На территории комплекса разместится метеостанция, на табло в подъездах будет выведена информация о погоде и предупреждения при наличии в воздухе вредных для здоровья веществ.

Первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию уже в конце текущего года. Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди — первый квартал 2020 года.

Среди клиентов, заключающих договоры долевого участия, ежемесячно разыгрывается ремонт квартиры в подарок. Все характеристики комплекса и условия приобретения квартир можно узнать по телефону 777-770 или в офисе компании «Зеленый сад» по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.

* Grand Comfort — Гранд комфорт. Guardian ClimaGuard — Гардиан КлимаГард.


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