В Рязани объявили старт продаж третьей очереди ЖК «Grand Comfort»

Строительная компания «Зеленый сад» объявила старт продаж третьей очереди жилого комплекса «
- 1-комнатная квартира — 1 миллион 450 тысяч рублей;
- 2-комнатная квартира — 2 миллиона 20 тысяч рублей;
- 3-комнатная квартира — 2 миллиона 550 тысяч рублей.
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Также в квартирах предусмотрено индивидуальное отопление и остекление теплосберегающими окнами Guardian ClimaGuard.
В квартирах предусмотрено индивидуальное отопление и остекление теплосберегающими окнами
Комплекс оснащается современными системами безопасности по классу «Антитеррор». Доступ жителей в подъезды будет осуществляться по отпечаткам пальцев, а въезд автомобилей на территорию комплекса — через распознавание номерного знака. Входные группы будут оборудованы детекторами взрывчатых веществ. Лифтовые холлы, подземный паркинг и квартиры будут оснащены тревожными кнопками, позволяющими одним нажатием вызвать охрану.
Квартиры оборудуют датчиками, перекрывающими подачу газа в случае утечки. На территории комплекса разместится метеостанция, на табло в подъездах будет выведена информация о погоде и предупреждения при наличии в воздухе вредных для здоровья веществ.
Первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию уже в конце текущего года. Срок ввода в эксплуатацию третьей очереди — первый квартал 2020 года.
Среди клиентов, заключающих договоры долевого участия, ежемесячно разыгрывается ремонт квартиры в подарок. Все характеристики комплекса и условия приобретения квартир можно узнать по телефону 777-770 или в офисе компании «Зеленый сад» по адресу: Солотчинское шоссе, дом №2.
* Grand Comfort — Гранд комфорт. Guardian ClimaGuard — Гардиан КлимаГард.