В Рязани начали чистить Рюминский пруд. Фото

В Рязани начали чистить Рюминский пруд. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Работы проводит ООО «НПП «ЭкоГидротехнологии». Специалисты используют многофункциональную плавающую установку «Ватермастер». Она может выполнять сразу несколько операций, прежде всего, чистку и углубление дна, откачку воды на расстоянии.
«Проведение данных работ позволит восстановить экосистему пруда и его рекреационное значение. Кроме того, уменьшится зарастание дна и берегов», — отметил глава регионального минприроды Сергей Карабасов.
Специалисты до конца года планируют удалить донные отложения, построить дамбы на трех водопритоках, укрепить берега и устроить биоплато.
Благоустройством территории вокруг Рюминского пруда будет заниматься администрация города.