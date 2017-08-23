В Ермиши столкнулись «Рено Логан» и «Нива»

В Ермиши столкнулись Renault Logan и «Нива». Об этом сообщил сайт издательства «
Авария произошла в среду, 23 августа, на улице Московской. Никто не пострадал.
Автоинспекторы устанавливают виновника ДТП.
Фото с сайта издательства «
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Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?