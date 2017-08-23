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18:22, 23 августа 2017 225
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В четверг на Касимовском шоссе отключат холодную воду

В четверг на Касимовском шоссе отключат холодную воду

В четверг, 24 августа, на Касимовском шоссе отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 9:30 до 16:00 воды не будет в домах №32 корпус 5, 26-32 и строении №8 (частный сектор).


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6 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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