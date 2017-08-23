Спасская прокуратура поддержала арест москвича, сбившего подростков-мотоциклистов

Прокуратура Спасского района поддержала ходатайство следователя об аресте москвича, который сбил подростков-мотоциклистов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
ДТП произошло в пятницу, 18 августа, около 17:00 на дороге «Кутуково — Исады». 29-летний житель Москвы на автомобиле Toyota
В результате 14-летний пассажир мотоцикла погиб, еще одного 14-летнего подростка — водителя «Юпитера» — госпитализировали в ОКБ.
Оказалось, что водитель Toyota был пьян, в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
В настоящее время проводится следствие, виновнику аварии предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ.