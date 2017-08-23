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12:36, 23 августа 2017 57
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Спасатели продемонстрировали рязанцам действия в чрезвычайных ситуациях

Спасатели продемонстрировали рязанцам действия в чрезвычайных ситуациях

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 22 августа, в Рязанском дворце молодежи, на форуме проекта «Безопасность городской среды» спасатели продемонстрировали горожанам действия в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На форуме сотрудники Управления по делам ГОЧС, руководители предприятий и учреждений и представители общественности обсудили практическое обучение и информирование рязанцев в действиях в чрезвычайных ситуациях.

В РДМ организовали выставку с информацией о работе учебно-методического центра МЧС, курсов гражданской обороны Рязани, образовательных учреждений и учебно-консультационных пунктов.

На площадке перед дворцом выставили аварийно-спасательную и пожарную технику. Спасатели продемонстрировали действия при эвакуации людей с верхних этажей и извлечению пострадавших из автомобилей и из-под завалов.


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