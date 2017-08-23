Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:29, 23 августа 2017 275
 0    0

С начала года газовики взыскали с рязанских должников 45 миллионов

С начала года газовики взыскали с рязанских должников 45 миллионов

С начала года «Газпром межрегионгаз Рязань» взыскал с должников 45 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Арбитражный суд направили 77 исков о взыскании задолженности за потребленный газ с юридических лиц на общую сумму 210,3 миллиона рублей. В настоящее время суд вынес 31 судебный акт в пользу газоснабжающей компании на сумму 29,1 миллион рублей. Три дела прекратили после оплаты задолженности на 83,9 миллиона рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении.

С января в суды также направили 3 459 исков в отношении рязанцев-неплательщиков. Они задолжали 34,3 миллиона рублей. В пользу компании вынесли 1 667 положительных судебных постановлений на 16,3 миллиона рублей. Остальные дела также рассматривают.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:29, 23 августа 2017
С начала года газовики взыскали с рязанских должников 45 миллионов
11:16, 23 августа 2017
В среду на четырех улицах Рязани отключили холодную воду
16:05, 22 августа 2017
На Куйбышевском шоссе провалился новый асфальт. Фото 2
11:43, 22 августа 2017
Во вторник на семи улицах Рязани отключили холодную воду
19:19, 21 августа 2017
На улице Полонского на три дня перекроют движение
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 242
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:10, 13 августа 2017 13 792
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 850
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
13:26, 21 августа 2017 13 579
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
12:13, 22 августа 2017 13 091
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 10
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум