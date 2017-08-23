С начала года газовики взыскали с рязанских должников 45 миллионов

С начала года «Газпром межрегионгаз Рязань» взыскал с должников 45 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В Арбитражный суд направили 77 исков о взыскании задолженности за потребленный газ с юридических лиц на общую сумму 210,3 миллиона рублей. В настоящее время суд вынес 31 судебный акт в пользу газоснабжающей компании на сумму 29,1 миллион рублей. Три дела прекратили после оплаты задолженности на 83,9 миллиона рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении.
С января в суды также направили 3 459 исков в отношении рязанцев-неплательщиков. Они задолжали 34,3 миллиона рублей. В пользу компании вынесли 1 667 положительных судебных постановлений на 16,3 миллиона рублей. Остальные дела также рассматривают.