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14:08, 23 августа 2017 489
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Рязанский режиссер Быков прокомментировал задержание Кирилла Серебренникова

Рязанский режиссер Быков прокомментировал задержание Кирилла Серебренникова

Рязанский режиссер Юрий Быков прокомментировал задержание Кирилла Серебренникова. Свое мнение он выразил в интервью каналу «360».

«Ооо, это надо переварить… Считаю, что следствие должно быть максимально тонким, деликатным, справедливым и взвешенным», — отметил Быков.

Также он сказал, что «если произойдет нечто печальное и трагичное», российское культурное общество потеряет значимую фигуру.

«Дело тут не в каких-либо санкциях и взысканиях, а в душевном состоянии художника. Здесь можно только посочувствовать той нагрузке, что упала на Кирилла», — сказал режиссер и подчеркнул, что важную роль сыграет поддержка от коллег и близких Серебренникова. «Главное сейчас, чтобы самые близкие и верные товарищи Кирилла были рядом и поддерживали его», — считает режиссер.

По информации «РИА Новости», режиссера Кирилла Серебренникова задержали во вторник, 22 августа, по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, которые выделили в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Режиссер не признает вину и считает, что обвинение абсурдно.

Фото Кинопоиск


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