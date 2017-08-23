Рязанский режиссер Быков прокомментировал задержание Кирилла Серебренникова

Рязанский режиссер Юрий Быков прокомментировал задержание Кирилла Серебренникова. Свое мнение он выразил в интервью каналу «
«Ооо, это надо переварить… Считаю, что следствие должно быть максимально тонким, деликатным, справедливым и взвешенным», — отметил Быков.
Также он сказал, что «если произойдет нечто печальное и трагичное», российское культурное общество потеряет значимую фигуру.
«Дело тут не в каких-либо санкциях и взысканиях, а в душевном состоянии художника. Здесь можно только посочувствовать той нагрузке, что упала на Кирилла», — сказал режиссер и подчеркнул, что важную роль сыграет поддержка от коллег и близких Серебренникова. «Главное сейчас, чтобы самые близкие и верные товарищи Кирилла были рядом и поддерживали его», — считает режиссер.
По информации «
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