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11:34, 23 августа 2017 403
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Рязанские полицейские сожгли 87 килограммов наркотиков. Видео

Рязанские полицейские сожгли 87 килограммов наркотиков. Видео

Рязанские полицейские сожгли 87 килограммов наркотиков. Оперативники уничтожили психотропные и сильнодействующие вещества в печи одного из рязанских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские изъяли пять килограммов героина, более 15 килограммов синтетических наркотиков, амфетамин массой 1 килограмм 150 граммов.

В цех предприятия наркотики вывозились под охраной бойцов спецназа. Уничтожили партию при температуре свыше 1000 градусов Цельсия.

В настоящее время фигуранты всех уголовных дел осуждены, приговоры вступили в законную силу.


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