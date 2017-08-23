Рязанские полицейские сожгли 87 килограммов наркотиков. Видео

Рязанские полицейские сожгли 87 килограммов наркотиков. Оперативники уничтожили психотропные и сильнодействующие вещества в печи одного из рязанских предприятий. Об этом сообщили в
Полицейские изъяли пять килограммов героина, более 15 килограммов синтетических наркотиков, амфетамин массой 1 килограмм 150 граммов.
В цех предприятия наркотики вывозились под охраной бойцов спецназа. Уничтожили партию при температуре свыше 1000 градусов Цельсия.
В настоящее время фигуранты всех уголовных дел осуждены, приговоры вступили в законную силу.