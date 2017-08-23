Рязанская область хочет выручить 30 миллионов за бывшую больницу

Рязанская область рассчитывает заработать на продаже зданий бывшего инфекционного отделения больницы №6 как минимум 30,07 млн рублей. Объявление регионального минимущества об аукционе с такой начальной ценой официально опубликовано в среду, 23 августа. Открытые торги с шагом в 1,5 млн назначены на 28 сентября.
В состав лота входят расположенные в начале Братиславской улицы больничное здание (площадь — 1369 кв. м), кухня (178,8), гараж (135,7), а также 0,6 га земли под ними.
Регион дважды пытался приватизировать этот комплекс в 2016 году. В первый раз претенденты не внесли вовремя задаток, во второй не было ни одной заявки.