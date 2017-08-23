Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:04, 23 августа 2017 882
 0    0

Рязанская область хочет выручить 30 миллионов за бывшую больницу

Рязанская область хочет выручить 30 миллионов за бывшую больницу

Рязанская область рассчитывает заработать на продаже зданий бывшего инфекционного отделения больницы №6 как минимум 30,07 млн рублей. Объявление регионального минимущества об аукционе с такой начальной ценой официально опубликовано в среду, 23 августа. Открытые торги с шагом в 1,5 млн назначены на 28 сентября.

В состав лота входят расположенные в начале Братиславской улицы больничное здание (площадь — 1369 кв. м), кухня (178,8), гараж (135,7), а также 0,6 га земли под ними.

Регион дважды пытался приватизировать этот комплекс в 2016 году. В первый раз претенденты не внесли вовремя задаток, во второй не было ни одной заявки.

Больница не использует здания с 2005 года, поясняли ранее в министерстве.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
13:04, 23 августа 2017
Рязанская область хочет выручить 30 миллионов за бывшую больницу
12:04, 23 августа 2017
Рязанцы стали одалживать у банков на четверть больше — ЦБ
17:13, 22 августа 2017
В Рязанской области убрали более миллиона тонн зерна
15:11, 22 августа 2017
Рязанцы положили на счета 131 миллиард — ЦБ
13:15, 22 августа 2017
Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 158
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:10, 13 августа 2017 13 760
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 708
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
13:26, 21 августа 2017 13 432
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
12:13, 22 августа 2017 12 898
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 10
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум