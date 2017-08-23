Путин приедет Рязань в четверг

Владимир Путин приедет в Рязань в четверг, 24 августа. Об этом сообщает
Президент проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности. Отмечается, что во время беседы уделят внимание борьбе с производством контрафактной продукции.
С докладами выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, а также гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александр Андрунакиевич.
Путин посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний «Русская кожа» и ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.
В рамках поездки президент проведет встретится с врио рязанского губернатора Николаем Любимовым.