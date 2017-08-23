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15:38, 23 августа 2017 494
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Путин приедет Рязань в четверг

Путин приедет Рязань в четверг

Владимир Путин приедет в Рязань в четверг, 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе кремля.

Президент проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности. Отмечается, что во время беседы уделят внимание борьбе с производством контрафактной продукции.

С докладами выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, а также гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александр Андрунакиевич.

Путин посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний «Русская кожа» и ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.

В рамках поездки президент проведет встретится с врио рязанского губернатора Николаем Любимовым.


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