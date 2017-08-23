Ночью на Оке у поселка Елатьма задержали двух рыбаков с сетями. Об этом
Переодевшиеся рыбаками полицейские на лодке проверяли Оку. На 316-318 километрах реки они задержали 50-летнего жителя Московской области и 33-летнего жителя Касимовского района. У обоих мужчин в лодках были сети.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ. Им грозит штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
Незаконную добычу и сети по решению суда уничтожат.