Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:44, 23 августа 2017 361
 0    0

Ночью на Оке у поселка Елатьма задержали двух рыбаков с сетями

Ночью на Оке у поселка Елатьма задержали двух рыбаков с сетями

Ночью на Оке у поселка Елатьма задержали двух рыбаков с сетями. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Переодевшиеся рыбаками полицейские на лодке проверяли Оку. На 316-318 километрах реки они задержали 50-летнего жителя Московской области и 33-летнего жителя Касимовского района. У обоих мужчин в лодках были сети.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ. Им грозит штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Незаконную добычу и сети по решению суда уничтожат.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:44, 23 августа 2017
Ночью на Оке у поселка Елатьма задержали двух рыбаков с сетями
12:36, 23 августа 2017
Спасатели продемонстрировали рязанцам действия в чрезвычайных ситуациях
11:27, 23 августа 2017
В Сараевском районе «Шевроле» сбил велосипедистку. Фото
11:04, 23 августа 2017
Сотрудницу шиловской миграционной службы оштрафовали на 600 тысяч за взятки 1
10:47, 23 августа 2017
В Рязани вспомнили участников Курской битвы. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 242
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:10, 13 августа 2017 13 792
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 850
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
13:26, 21 августа 2017 13 579
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
12:13, 22 августа 2017 13 091
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 10
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум