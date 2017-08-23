Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:52, 23 августа 2017 331
 0    0

На въезде в село Спасского района установили стелу с его названием

На въезде в село Спасского района установили стелу с его названием

На въезде в село Спасского района установили стелу с его названием. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса» в среду, 23 августа.

Речь идет о селе Иванково. С инициативой об установлении стелы к главе Выжелесского поселения обратился рязанский предприниматель Денис Кондратенко, который родился в поселке.

«Депутаты поселения поддержали Дениса Юрьевича. Эскиз стелы и место ее установки согласовали с отделом архитектуры районной администрации», — рассказал глава Выжелесского поселения Геннадий Панкин.

Эскиз стелы Кондратенко разработал сам. На нем изображены герб и название села. Кроме того, предприниматель оплатил ее изготовление.

«Хочется, чтобы было приятно въезжать в родное село. Поэтому и родилась эта идея. Есть задумки и по дальнейшему благоустройству села. Хочется, чтобы оно стало еще краше», — поделился Кондратенко.

Фото с сайта издательства «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:52, 23 августа 2017
На въезде в село Спасского района установили стелу с его названием
18:03, 23 августа 2017
В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
17:42, 23 августа 2017
Многодетные дольщики пожаловались Любимову на ситуацию с ЖК «Виктория» 1
17:14, 23 августа 2017
Рязанская прокуратура нашла на двух сайтах объявления о продаже прав на маломерные суда
16:59, 23 августа 2017
Мы обеспечиваем безопасность работников на производстве — РНПК
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 569
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
13:19, 11 августа 2017 13 954
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
13:26, 21 августа 2017 13 913
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
20:10, 13 августа 2017 13 874
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
12:13, 22 августа 2017 13 693
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 12
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум