На въезде в село Спасского района установили стелу с его названием. Об этом сообщил сайт издательства «
Речь идет о селе Иванково. С инициативой об установлении стелы к главе Выжелесского поселения обратился рязанский предприниматель Денис Кондратенко, который родился в поселке.
«Депутаты поселения поддержали Дениса Юрьевича. Эскиз стелы и место ее установки согласовали с отделом архитектуры районной администрации», — рассказал глава Выжелесского поселения Геннадий Панкин.
Эскиз стелы Кондратенко разработал сам. На нем изображены герб и название села. Кроме того, предприниматель оплатил ее изготовление.
«Хочется, чтобы было приятно въезжать в родное село. Поэтому и родилась эта идея. Есть задумки и по дальнейшему благоустройству села. Хочется, чтобы оно стало еще краше», — поделился Кондратенко.
Фото с сайта издательства «