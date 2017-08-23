Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:59, 23 августа 2017 121

Мы обеспечиваем безопасность работников на производстве — РНПК

Мы обеспечиваем безопасность работников на производстве — РНПК

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», рассказала о безопасных условиях работников на производстве.

В РНПК отметили, что за безопасность, жизнь и здоровье человека на производстве отвечает команда профессионалов. Рязанские нефтяники уверены, что без травм на производстве можно обойтись, если проводить ежедневные проверки.

«Каждый сотрудник обязан появиться на рабочем месте, имея полный комплект средств индивидуальной защиты, к которым относятся спецодежда, спецобувь, каска, защитные очки и противогаз. Если работника заподозрили в употреблении запрещенных средств, его отправляют на обследование в наркологический диспансер. В случае подтверждения опасений, отстраняют от работы без возможности вернуться снова на завод», — рассказал начальник отдела охраны труда РНПК Алексей Воскобойников.

Также на нефтезаводе проводят комиссионные проверки с участием гендиректора и руководителей подразделений по охране труда, промышленной безопасности, экологии, метрологии, энергетике и других.

Последний этап контроля проводят представители компании «Роснефть». «Очень важный и полезный, опыт, — считает Алексей Воскобойников, — поскольку дает возможность посмотреть на себя со стороны».

Кроме того, отдел охраны труда принимает просьбы и замечаниями от своих работников. Например, работник увидел нарушение требований охраны труда и сообщил в службу.

В компании правилам охраны труда обучили 355 человек

Для работников компания предоставляет различные льготы и компенсации — дополнительные дни к отпуску, доплаты за вредность, сокращенная рабочая неделя, бесплатная выдача молока. Работниками, занятым на производстве серной кислоты — лечебное питание.

Также в компании отметили, что организация разработала и внедряет авторский проект — «Академия безопасности». Руководители и специалисты проходят тренинги по требованиям охраны труда, психологии, по управлению людьми, умению убеждать. Главная задача курса — изменить мышление человека так, чтобы безопасность производственного процесса встала на первое место. Каждые полгода выпускается новая группа и уже есть выпускники Академии, которые несут идею о безопасности как принципе работы уже за пределы РНПК.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:14, 23 августа 2017
Рязанская прокуратура нашла на двух сайтах объявления о продаже прав на маломерные суда
16:59, 23 августа 2017
Мы обеспечиваем безопасность работников на производстве — РНПК
16:59, 23 августа 2017
Рязанцев оштрафовали на 16 тысяч за перевозку сыпучих материалов без брезента
16:46, 23 августа 2017
«АвтоВАЗ» назвал цену на топовую комплектацию нового универсала «Лада Веста» 1
16:43, 23 августа 2017
Во Владимирской области зафиксировали новую вспышку АЧС
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 317
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
13:19, 11 августа 2017 13 888
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
20:10, 13 августа 2017 13 815
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:26, 21 августа 2017 13 715
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
12:13, 22 августа 2017 13 332
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 12
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум