Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», рассказала о безопасных условиях работников на производстве.

В РНПК отметили, что за безопасность, жизнь и здоровье человека на производстве отвечает команда профессионалов. Рязанские нефтяники уверены, что без травм на производстве можно обойтись, если проводить ежедневные проверки.

«Каждый сотрудник обязан появиться на рабочем месте, имея полный комплект средств индивидуальной защиты, к которым относятся спецодежда, спецобувь, каска, защитные очки и противогаз. Если работника заподозрили в употреблении запрещенных средств, его отправляют на обследование в наркологический диспансер. В случае подтверждения опасений, отстраняют от работы без возможности вернуться снова на завод», — рассказал начальник отдела охраны труда РНПК Алексей Воскобойников.

Также на нефтезаводе проводят комиссионные проверки с участием гендиректора и руководителей подразделений по охране труда, промышленной безопасности, экологии, метрологии, энергетике и других.

Последний этап контроля проводят представители компании «Роснефть». «Очень важный и полезный, опыт, — считает Алексей Воскобойников, — поскольку дает возможность посмотреть на себя со стороны».

Кроме того, отдел охраны труда принимает просьбы и замечаниями от своих работников. Например, работник увидел нарушение требований охраны труда и сообщил в службу.

В компании правилам охраны труда обучили 355 человек

Для работников компания предоставляет различные льготы и компенсации — дополнительные дни к отпуску, доплаты за вредность, сокращенная рабочая неделя, бесплатная выдача молока. Работниками, занятым на производстве серной кислоты — лечебное питание.

Также в компании отметили, что организация разработала и внедряет авторский проект — «Академия безопасности». Руководители и специалисты проходят тренинги по требованиям охраны труда, психологии, по управлению людьми, умению убеждать. Главная задача курса — изменить мышление человека так, чтобы безопасность производственного процесса встала на первое место. Каждые полгода выпускается новая группа и уже есть выпускники Академии, которые несут идею о безопасности как принципе работы уже за пределы РНПК.