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9:19, 23 августа 2017 253
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Классы для школьников-инвалидов нельзя ремонтировать за счет родителей — Любимов

Классы для школьников-инвалидов нельзя ремонтировать за счет родителей — Любимов

Николай Любимов заявил, что помещения для школьников с ограниченными возможностями здоровья нельзя ремонтировать за счет родителей. К главе региона обратились горожане, чьи дети будут учиться в специализированном классе. Его сформируют на базе школы №60, сообщил сайт регионального правительства.

Класс нуждается в ремонте. Любимов поручил главе регионального минобразования Ольге Щетинкиной и мэру города Олегу Булекову взять этот вопрос под свой контроль.

«Надо разобраться, какая конкретно требуется помощь в подготовке помещения к учебным занятиям, и оперативно ее оказать», — подчеркнул Любимов.


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