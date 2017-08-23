Николай Любимов заявил, что помещения для школьников с ограниченными возможностями здоровья нельзя ремонтировать за счет родителей. К главе региона обратились горожане, чьи дети будут учиться в специализированном классе. Его сформируют на базе школы №60,
Класс нуждается в ремонте. Любимов поручил главе регионального минобразования Ольге Щетинкиной и мэру города Олегу Булекову взять этот вопрос под свой контроль.
«Надо разобраться, какая конкретно требуется помощь в подготовке помещения к учебным занятиям, и оперативно ее оказать», — подчеркнул Любимов.